Эдуард Латыпов помог российской сборной вырвать серебро в эстафете Кубка мира

Биатлонист Эдуард Латыпов, который живет и тренируется в Камышле Самарской области, помог сборной России завоевать серебро. Он буквально вырвал награду на последнем круге мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Мужская эстафетная гонка на седьмом этапе Кубка мира в Испании закончилась победой Норвегии, которая почти с двухминутным преимуществом выиграла золото. А между Францией, Германией и Россией разгорелась битва за медали.

Вторыми к финишу пришли биатлонисты из России, уступив победителям 1 минуту 57,2 секунды. Нашу страну представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Именно спортсмен из Самаркой области опередил на заключительном круге соперников из Германии и Франции.

Наталья Николаева

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