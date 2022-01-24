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Эдуард Латыпов помог российской сборной вырвать серебро в эстафете Кубка мира

Эдуард Латыпов помог российской сборной вырвать серебро в эстафете Кубка мира

в Новости, Слайдер, Личности, Спорт, Соотечественники, 24.01.2022 0 2

Биатлонист Эдуард Латыпов, который живет и тренируется в Камышле Самарской области, помог сборной России завоевать серебро. Он буквально вырвал награду на последнем круге мужской эстафетной гонки на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Мужская эстафетная гонка на седьмом этапе Кубка мира в Испании закончилась победой Норвегии, которая почти с двухминутным преимуществом выиграла золото. А между Францией, Германией и Россией разгорелась битва за медали.

Вторыми к финишу пришли биатлонисты из России, уступив победителям 1 минуту 57,2 секунды. Нашу страну представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Именно спортсмен из Самаркой области опередил на заключительном круге соперников из Германии и Франции.

Наталья Николаева

sova.info

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