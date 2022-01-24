Дом культуры Кестыма многие годы является местом притяжения

Коллектив Кестымского дома культуры известен не только в Балезинском районе, но и в татарском сообществе Удмуртии, за пределами республики. А сельское учреждение культуры многие годы является местом притяжения для жителей Кестыма и уроженцев деревни, которые охотно заглядывают в ДК, когда приезжают погостить. Здесь также действует туристический маршрут, который посещают гости из разных регионов.

Зданию Кестымского дома культуры, в котором базируется центр татарской культуры Балезинского района, более 40 лет. Пришло время ремонта. Благодаря партийному проекту «Культура малой Родины» в 2020 – 2021 годах проведен текущий ремонт здания, в зрительном зале установлены новые кресла. В обновлённых условиях и гостей принимать радостно. В прошлом году в сельском ДК прошёл районный фестиваль ветеранских коллективов, межрайонный фестиваль “Шау гер” (Шум-гам).

С настроением приходят на занятия участники кружков, а их в Кестымском доме культуры более 200 человек. Престижную награду в 2021 завоевал Кестымский ансамбль народных инструментов. Его выступление на Всероссийском фестивале татарского фольклора в Казани отмечено дипломом 3 степени.

Надо сказать, что деревня Кестым довольно большая, здесь проживает 700 человек и многие сельчане с удовольствием ходят в дом культуры. Одно из самых любимых мероприятий – народный праздник “Сабантуй”. В этом году он пройдёт под эгидой Года культурного наследия народов России.

Глава МО “Балезинский район”