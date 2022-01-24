В Пензенской области готовятся к проведению конкурса “Татар кызчыгы-2022. Татар малае-2022”

Председатель Пензенской региональной общественной организации татарских женщин “Ак калфак” Э.Васильева и ее заместитель Г.Тенишева встретились с начальником управления образования Каменского района Е. Коняшкиной.

Стороны обсудили вопрос сотрудничества с городскими школами. Елена Николаевна поддержала инициативу и предложила Э.Васильевой выступить на совещании коллектива работников образования, которое состоится в начале февраля 2022 г., где нужно будет рассказать о деятельности ПРОО “Ак калфак” и конкретно предложить свои идеи в работе со школами.

Первым шагом на пути к сотрудничеству станет Положение конкурса “Татар кызчыгы-2022. Татар малае-2022”, которое председатель “Ак калфак” передала в управление образования. Мероприятие намечено провести в конце февраля.