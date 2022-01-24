В Бавлах активисты национального движения подвели итоги года

Активисты местного отделения Исполкома Всемирного конгресса татар и организации татарских женщин «Ак калфак» в Бавлинском районе подвели итоги ушедшего года. В ходе теплой встречи были обсуждены планы на 2022 год, высказаны предложения по проведению намеченных мероприятий.

В мероприятии приняла участие и заместитель руководителя исполнительного комитета Бавлинского района Ильмира Хуснуллина.

Руководители отделений «Ак калфак» в селах Исергапово и Шалты Бавлинского района Рузиля Абузарова и Назия Гильфанова были награждены благодарственными письмами руководства района за наиболее плодотворную работу.

Фарида Зиярова