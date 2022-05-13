Эксклюзивная выставка народных костюмов «Золотая нить времён» открылась в Санкт-Петербурге

Сегодня в «Палате ремёсел» состоялась открытие эксклюзивной выставки «Золотая нить времён», организованная МОО мастеров декоративного и прикладного искусства «Палата Ремесел» совместно с Санкт-Петербургской общественной организацией татарских женщин «Ак калфак-Нева», татарским культурным обществом «Файда», выставочным объединением «Mастера мира»» и модельным агентством «The Podium» в рамках года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

В церемонии открытия приняли участие председатель Правления «Палаты Ремесел» Сергей Катков, заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан Дамир Сабиров, директор выставочного объединения «Мастера Мира» Наталия Писаревская, председатель «Ак калфак-Нева» Фирая Рашитова, директор модельного агентства ««The Podium» Татьяна Голицына.

На выставке были представлены образцы современной татарской мужской одежды, которые имеют сдержанный дизайн с отсылками кроя к традиционным формам национальной татарской одежды, декорированы вышивкой, содержащей татарские мотивы и предназначены для ношения в торжественных случаях и для деловых встреч. Данную тему дополнили праздничные и повседневные женские наряды в традициях татарского фольклора.

Презентация, состоявшаяся на фоне экспозиции выставки, произвела на присутствующих яркое впечатление от сценического костюма Сююмбике, разработанного Ринатом Харисовым для спектакля, сшитого в Казанском оперном театре.

На открытии выставки также прошел показ коллекции этнического женского костюма «Неугасающие традиции» от мастера-коллекционера Людмилы Макаровой, автора русских костюмов-образов, платьев из павловопосадских платков Елены Чернышовой и коллекции кокошников и украшений ручной работы дизайнера Елены Романовой.

Вышивание, шитье золотыми нитями, плетение, фриволите – многогранное искусство, пронесенное женщинами сквозь столетия, приобретает сегодня все большую популярность. Выставка «Золотая нить времён» позволяет объединить наших современников идее и, межнациональной культуры и традиции, в основе которых лежат красота, талант и многовековая история.