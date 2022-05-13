Василь Шайхразиев ознакомился с татарской гимназией №15 г.Казани

Сегодня Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев посетил Татарскую гимназию №15 Кировского района г. Казани. В этом году учебное заведение отмечает свое 30-летие.

Гостями школы сегодня также стали редактор журнала «Туган җир», доктор исторических наук Дамир Исхаков и Начальник Управления информационной службы и по связям со СМИ Всемирного конгресса татар Гульназ Шайхиева. В школе работает музей имени Дамира Исхакова, посвященный истории Казанского адмиралтейства. А Гульназ Фердинантовна, которая работала здесь учителем истории, запомнилась многим ученикам мудрым и любимым педагогом.

Василь Шайхразиев побеседовал с коллективом школы о национальном образовании и воспитании детей в традициях татарского народа. Директор школы Фанит Харисов ознакомил гостей с деятельностью школы и рассказал о достижениях гимназии. Также перед гостям выступили творческие коллективы учащихся. Вокально-инструментальные и танцевальные ансамбли, театральные кружки – здесь созданы все условия для творческого развития детей.

Сегодня в школе обучается 421 ученик, а в преподавательском составе 32 человека.

В школе функционируют 2 музея: геологический музей им.В.Г.Халымбаджа и музей имени Дамира Исхакова, где можно ознакомиться с историей Казанского адмиралтейства и жизни татар Адмиралтейской слободы (Бишбалта). Сам Дамир Мавлявеевич высоко оценил деятельность музея.

Образовательное учреждение является победителем различных республиканских и всероссийских конкурсов. В 2008 году школа стала Лауреатом Всероссийского конкурса “Лучшие школы России”, в 2019-2020 годах стала победителем городского конкурса “Татар Егете. Татар Кызы”, в том же году была лауреатом первой степени Международного фестиваля традиционной культуры тюркского мира «Урмай-зэлидэ» и др. Преподавательский состав гимназии с гордится коллегами, имеющими звания “Учитель года”, а ученики гимназии являются победителями и призерами республиканских и всероссийских олимпиад, конкурсов и фестивалей.

Татарская гимназия №15 была открыта 1 сентября 1992 года в Адмиралтейской слободе города Казани. Гимназия расположена в старинном здании, которому более 100 лет. В 1992 год, в первый год открытия, в гимназии было всего 83 ученика, а сейчас их 421. Гимназия обеспечивает каждому ученику возможность изучать родной татарский язык, культуру, историю, традиции.