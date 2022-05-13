Стартовал конкурс на реализацию проектов в рамках развития языков и культур народов Татарстана

С 11 мая начался прием заявок на республиканский этап конкурса среди муниципальных образовательных организаций на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, проживающих на территории Татарстана.

Цель проведения конкурса – поддержка муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций в реализации проектов, направленных на сохранение традиций и обычаев, развитие культур народов, проживающих в республике.

Участниками республиканского этапа конкурса являются муниципальные общеобразовательные и дошкольные организации, ставшие победителями муниципального этапа.

С информацией по проведению конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки РТ по следующей ссылке https://mon.tatarstan.ru/respublikanskiy-konkurs-proektov-napravlennih-na.htm