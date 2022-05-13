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Продолжается интеллектуальная борьба на историко-культурном конкурсе «Тархан»

Продолжается интеллектуальная борьба на историко-культурном конкурсе «Тархан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 13.05.2022 0 3

Организатор конкурса – Министерство культуры РТ, а его участники – учащиеся старших классов – сражаются за право стать студентом КФУ профиля «История тюркских народов» Института международных отношений.

На участие в конкурсе поступило более 250 заявок. Все конкурсанты прошли серьезный заочный отбор. И только 32 участникам из 12 районов Республики Татарстан посчастливилось принять участие в очном – телевизионном этапе интеллектуальной электронной викторины.

В конкурсе «Тархан» ребята отвечают на вопросы по истории и культуре тюрских народов, которые подготовили для них научные сотрудники кафедры Истории тюркских народов КФУ.

Телеконкурс – это игра на выбывание – по окончании каждого этапа, участники набравшие наименьшее количество баллов – покидают игру, а оставшиеся проходят в следующий этап.

Позади уже 8 игр 1/8 финала. В ¼ прошло только 24 конкурсанта – каждый из них большой интеллектуал и достоин победы.  Игра становится все более напряженной!

Следите за событиями, болейте за наших участников! А ведущий программы Альберт Шакиров и наши уважаемые эксперты расскажут вам много интересного о родной истории.

Смотрите нас каждое воскресенье в 11.00 на канале ТНВ.

mincult.tatarstan.ru

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