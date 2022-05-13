В Санкт – Петербурге состоится открытие выставки «Сююмбике посвящается»

Творческий проект «Петербург-Казань», объявленный в 2020 году Постоянным Представительством Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, был осуществлен совместно с онлайн-конкурсом детского творчества «Любимый Татарстан».

В проекте приняли активное участие дети из разных городов России: Казани, Чистополя, Елабуги, Тойгузино, Петербурга, Тосно, Красного Села. Победители были отмечены дипломами и грамотами. В результате были выявлены победители в разных возрастных категориях.

В связи с открытием нового татарского культурного центра в Санкт-Петербурге ТНКА (Чайковского, 24) организована вторая выставка, посвященная легендарной царице Сююмбике. На выставке представлены произведения живописи, скульптуры, графики и декоративно-прикладного искусства.

Параллельно этому творческое объединение «Ильхам» организовало онлайн-выставку детского художественного творчества «Вдохновение», в которой приняли участие более 50 человек.

Среди них — дети от 5 лет (студия «Март») и группа общей творческой подготовки; авторские работы – образы татарских поэтов и писателей, художественные школы Санкт-Петербурга и Казани.

Были проведены мастер-классы известных петербургских татарских художников: Винера Абдуллина, Сания Бахтиярова, Роберт Миф, Эльмира Мустафина, Фарида Гренда. Задачей онлайн-выставки детского рисунка, организованной творческим объединением «Ильхам», является не только сохранение культурного наследия, но и развитие национальных традиций в татарских семьях.

Слайд-шоу «Вдохновение» будет показано в Татарском культурном центре в день открытия выставки «Сююмбике посвящается» 14 мая 2022 года в 16 часов.

В онлайн-выставке будут показаны портреты писателей и поэтов, пейзажи «родные края», виды Петербурга и Казани. Детская студия «Март» (Красное село) представила серию «Веселые коты» и портреты в национальных костюмах.

Руководитель проекта «Сохранение культурного наследия» — Алюшев Шамиль Абдуллович.

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