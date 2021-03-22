Эксклюзивные украшения создает из бисера и самоцветов павлодарская мастерица

Кто-то украшает весной дом цветами, а кто-то то сам создает украшения в виде цветов, животных и птиц, как Виктория Султанова, павлодарский мастер декоративно-прикладного искусства, занявшая свое место среди ремесленников Казахстана, передает корреспондент Pavlodarnews.kz

Виктория умеет работать в разных техниках, а равно плести, вязать, отливать в серебре, творить ювелирным воском – всего понемногу, и из этого малого создается большое прикладное искусство.

За десять лет, с тех пор, как она начала заниматься творчеством как профессией, Виктория создала свыше пятисот украшений, которые попали в руки ценителей красоты не только в Казахстане, но и в европейских и заокеанских странах.

Брошь ли, браслет ли, кулон, ожерелье – не важно, мастерица прежде всего творит для себя, в этом ее маленький секрет. Изделие должно радовать глаз и греть душу самого мастера, и тогда он придется по душе и другим. Оттого каждое изделие – шедевр, оно неповторимо в той части эмоций и чувств, с которыми он создавался.

Все начинается с камня – он основа всего. Тиманский агат, якутский изумруд, яшма, малахит и другие самоцветы – каждый что-то всколыхнет в душе мастера: цветом, формой, рисунком.

– Эскиз рождается в мыслях, переносится на бумагу, затем на войлок. Камень помещают в середину, а от него к краям расходятся узоры, словно волны. Его можно обметать витым шнуром, украсить речным жемчугом, обвести бисером – как душе угодно, – объясняет Виктория.

Ручная работа, как и любое подобное творчество, требует времени и настроя. Виктория признается, что порой, уезжая на очередную выставку или в творческую командировку, она заканчивает украшение в дороге, и тут вообще не угадаешь, когда на тебя снизойдет вдохновение.

– От этого так нелегко даются заказы. Лишь в том случае, если человек, объяснив, что он хочет, дает полную свободу действий, но и тогда изготовление может затянуться на полгода, – рассказывает мастерица.

Ее изделия – это узоры, цветы, бабочки, птицы, животные, в том числе морские, и все это в 99% случаев – женские украшения. Но мужчинам тоже не чужды красота из бисера, коль скоро это талисманы, украшенные казахским родовыми знаком.

Берется Виктория и за изготовление национальных головных уборов, но пока только в виде эксперимента: японский бисер, бархат, разные виды жемчуга, якутский изумруд, перья сокола – этим она украсила саукеле. На очереди еще одно. А за камзолы, ставшие последнее время довольно популярными, она пока не берется, к этому тоже надо прийти.

По ее признанию, лучшее время года – зима, которая позволяет сидеть дома и спокойно заниматься любимым делом, чтобы потом весной радовать новыми украшениями, как распустившимися тюльпанами – цветами Наурыза, обновления и нескончаемого творчества на благословленной казахской земле.

Константин Шелков

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