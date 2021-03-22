Данис Шакиров поприветствовал представительниц общественной  организации татарских женщин «Сахибжамал» 

Сегодня, в Казанском татарском государственном театре юного зрителя им. Г. Кариева состоялось мероприятие, посвященное поэзии. Вечер поэзии “В словах поэтессы – тайны Вселенной” прошел в рамках визита членов общественной организации татарских женщин «Сахибжамал» Республики Башкортостан в Казань.

От имени заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева и от себя лично гостей из Башкортостана поприветствовал руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров. Он пожелал поэтессам новых творческих успехов и выразил надежду, что подобные встречи будут проводиться и в дальнейшем.

Напомним, члены организации «Сахибжамал» посетили редакции татарских изданий (“Сююмбике”, “Казан утлары” и др.) и ознакомились с редакцией радио “Татарстан”. Также сегодня гости посетили Исполком ВКТ, где ознакомились с проектами Всемирного конгресса татар.