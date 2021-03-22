20 марта в Прокопьевске 6 раз был проведён традиционный Зимний Сабантуй! Праздник собрал много гостей из соседних городов Киселевска, Новокузнецка, Осинников и Междуреченска. На празднике проводились спортивные мероприятия: мини футбол, хоккей на валенках, перетягивание канатов, конные “скачки”, бег в мешках и др. Выступили наши творческие коллективы “Лайсан” и ” Агым Су”.

Местная национально-культурная автономия города Прокопьевска выражает благодарность всем организаторам мероприятия, супругам Хуснуллиным, Марату Биккинину, Гульнур Ахмеровой, Раисе Мужбатуллиной, Александре Фроловой и др.

С уважением правление МНКА татар г Прокопьевска