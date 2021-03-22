В Новокузнецке открыта выставка «В гостях у татар»

17 марта в Краеведческом музее Новокузнецка открылась передвижная выставка «В гостях у татар» из собрания Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

На выставке представлено 316 экспонатов из собрания Елабужского государственного музея-заповедника, в том числе 112 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате 14 международных арт-симпозиумов, и 68 предметов декоративно-прикладного искусства.

Экспозиция рассказывает о буднях и праздниках, обрядах и обычаях татарского народа – это настоящая красочная энциклопедия национальной культуры. Ярким дополнением к экспозиции являются декоративные панно, головные уборы, одежда, выполненные в технике кожаной мозаики обувь и сумочки, авторские куклы ручной работы и многое другое.

Адрес: Новокузнецк, Пионерский проспект, 24

Выставка работает: вт-вс 11:00–19:00, пн-выходной

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