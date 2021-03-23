В четырех регионах страны покажут татарстанское кино

Государственное учреждение «Татаркино» при поддержке Министерства культуры РТ в ближайшее время проведет Дни татарстанского кино в четырех регионах страны. Показы пройдут с участием представителей съемочных групп фильмов.

С 25 по 27 марта Дни татарстанского кино пройдут в Уфе, где кинолюбителям покажут фильмы «Мулла» (реж. Рамиль Фазлиев, Амир Галиаскаров), «Апипа» (реж. Ильшат Рахимбай) и «Сумбуль» (реж. Рамиль Фазлиев, Рашид Маликов).

С 3 по 8 апреля татарстанское кино увидят жители Ханты-Мансийского автономного округа. В городах Кагалым, Покачи и Нижневартовск покажут фильмы «Сумбуль» и «Апипа».

Эти же кинокартины презентуют 9 и 10 апреля в Омске.

С 29 по 30 апреля татарстанские фильмы покажут в Санкт-Петербурге.