В Удмуртии стартовал Межрегиональный фестиваль-конкурс «Язгы тамчы» («Весенняя капель»)

В Удмуртии стартовал 25 -й Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей татарской и башкирской инструментальной музыки «Язгы тамчы» («Весенняя капель»).

В конкурсе примут участие как солисты, так и ансамбли, исполняющие татарские народные мелодии, наигрыши и произведения татарских композиторов.

22 мая в Доме дружбы народов с 10.00 начнется прослушивание конкурсных программ.

В этот же день лучшие исполнители татарской и башкирской инструментальной музыки примут участие в гала-концерте.

В нынешнем традиционном музыкальном смотре, который Татарский общественный центр УР проводить 25 раз, примут участие десятки талантов, участники и воспитанники детских школ искусств. В фестивале ожидается участие музыкантов, живущие в разных районах Татарстана, Башкортостана и Пермского края, Удмуртской Республики.

Фестиваль-конкурс проводится по пяти возрастным категориям:

– младшая: 6-9 полных лет (общее звучание программы не более 4 минут);

– средняя: 10-13 полных лет (общее звучание программы не более 5 минут);

– молодежная:14-17 полных лет (общее звучание программы не более 6 минут);

– старшая:18-25 полных лет (общее звучание программы не более 8 минут)/

Есть еще одна особенность межрегионального конкурса: участвовать в нем могут не только представители татарских и башкирских народов, но и представители всех национальностей, кто хорошо владеет мелодикой национальной татарской музыки.

Завершится фестиваль церемонией вручения дипломов и подарков.

Основными целями мероприятия являются привлечение внимания общественности к сфере музыкального искусства, обмен опытом и укрепление творческих связей, поддержка талантливых молодых исполнителей, сохранение татарской культуры.

Организаторы мероприятия: Министерства национальной политики УР, Татарский общественный центр УР, БУ УР «Дом Дружбы народов», АУ УР “Информационно-издательский центр “Янарыш”.

Контактная информация Кайсина Светлана Ризаевна 8-912-871-81-80 [email protected]