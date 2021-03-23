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В Пензенской области состоялся очередной районный конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”

В Пензенской области состоялся очередной районный конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 23.03.2021 0 9

20 марта 2021 года состоялся очередной районный конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”, проводимый Пензенской региональной общественной организацией татарских женщин “Ак калфак”.

На это раз конкурс проводился в Кузнецком районе. Участниками стали ребята из четырех татарских сел: Бестянка, Тат. Канадей, М. Труев и Б. Труев.

Дети пели колыбельные, танцевали татарские народные танцы, построили родословное древо.

По окончании праздника все участники были награждены дипломами и призами.

Среди почетных гостей были: Бакир Усманович Акжигитов, депутат Собрания представителей Кузнецкого района Лапшина Юлия Касимовна, замглавы администрации Кузнецкого района Голованцева Ольга Васильевна.

26 марта эстафета проведения конкурса переходит в с.Усть-Уза Шемышейского района.

Эльмира Васильева,  председатель ПРОО “Ак калфак” 

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