В Пензенской области состоялся очередной районный конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”

20 марта 2021 года состоялся очередной районный конкурс “Татар кызчыгы. Татар малае”, проводимый Пензенской региональной общественной организацией татарских женщин “Ак калфак”.

На это раз конкурс проводился в Кузнецком районе. Участниками стали ребята из четырех татарских сел: Бестянка, Тат. Канадей, М. Труев и Б. Труев.

Дети пели колыбельные, танцевали татарские народные танцы, построили родословное древо.

По окончании праздника все участники были награждены дипломами и призами.

Среди почетных гостей были: Бакир Усманович Акжигитов, депутат Собрания представителей Кузнецкого района Лапшина Юлия Касимовна, замглавы администрации Кузнецкого района Голованцева Ольга Васильевна.

26 марта эстафета проведения конкурса переходит в с.Усть-Уза Шемышейского района.

Эльмира Васильева, председатель ПРОО “Ак калфак”