Общественные объединения Омской области провели Благотворительную акцию, приуроченную к празднику Навруз

22 марта тюркско – иранские национальные общественные объединения Омской области провели Благотворительную акцию, приуроченную к тюркскому празднику Навруз.

Издревле с приходом Навруза люди с открытым сердцем и хорошими словами делают добрые дела и помогают тем, кому эта помощь нужна и приятна. Какой же Навруз без угощения традиционными национальными блюдами и без народного творчества.

Угощение пловом и праздничную концертную программу с участием Народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля “Умырзая”, для медицинского персонала МСЧ №4, 10 и курсантов Омского автобронетанкового инженерного института организовали руководители и активисты Общественной организации Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области, президент Бакулин Бота Зейнилхабиденович; Омской региональной общественной организации «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш», исполнительный директор Марятов Наиль Мачрурович.