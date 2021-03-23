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Общественные объединения Омской области провели Благотворительную акцию, приуроченную к празднику Навруз

Общественные объединения Омской области провели Благотворительную акцию, приуроченную к празднику Навруз

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Соотечественники, 23.03.2021 0 5

22 марта тюркско – иранские национальные общественные объединения Омской области провели Благотворительную акцию, приуроченную к тюркскому празднику Навруз.

Издревле с приходом Навруза люди с открытым сердцем и хорошими словами делают добрые дела и помогают тем, кому эта помощь нужна и приятна. Какой же Навруз без угощения традиционными национальными блюдами и без народного творчества.

Угощение пловом и праздничную концертную программу с участием Народного татаро-башкирского фольклорного ансамбля “Умырзая”, для медицинского персонала МСЧ №4, 10  и курсантов Омского автобронетанкового инженерного института организовали руководители и активисты Общественной организации Региональная казахская национально-культурная автономия Омской области, президент Бакулин Бота Зейнилхабиденович; Омской региональной общественной организации «Областной татарский национально-культурный центр «Иртыш», исполнительный директор Марятов Наиль Мачрурович.

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