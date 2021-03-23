Постоянное представительство Республики Татарстан начинает сотрудничество с республиканским музеем Ризаэддина Фахреддина

Заместитель Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Дамир Сабиров провел встречу с гостем из Татарстана, директором МБУ «Мемориальный музей Ризаэддина Фахреддина» Дилярой Гимрановой. Во встрече приняла также участие председатель Санкт-Петербургской общественной организации татарских женщин «Ак калфак Нева» Фирая Рашитова.

На встрече стороны обсудили вопросы культурно-просветительского характера, перспективы сотрудничества с Мемориальным музеем Ризаэддина Фахреддина Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по проведению совместных мероприятий.

По итогам встречи достигнута договорённость об участии музея в онлайн формате в культурно-просветительском проекте «Татарская гостиная», сотрудничество с Образовательно-культурным центром Института имени Каюма Насыйри при Постоянном представительстве Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и общественной организацией «Ак калфак Нева», также проведение виртуальной экскурсии по данному музею.

В этот день по-особому прошёл и урок татарского языка в Образовательном-культурном центре Института имени Каюма Насыйри. Приятным событием было присутствие на курсах специального гостя Диляры Гимрановой.

Диляра разнообразила урок рассказом о деятельности и научных трудах татарского​ богослова и просветителя Ризаэддина Фахреддина, который посвятил себя изучению вопросов воспитания в татарской семье, составил генеологическое древо шəджəрə на примере своей семьи. Она рассказала о том, с чего начинается татарская семья и привела примеры из семейного быта. Никто из присутствующих не мог остаться равнодушным, задавали волнующие их вопросы, в конце, выразили желание составить свои шəджəрə до четвёртого поколения.

Гимранова Диляра Габдлкавиевна – директор муниципального бюджетного учреждения “Мемориального музея Ризаэддина Фахретдина”, кандидат филологических наук, Заслуженный деятель культуры Республики Татарстан, член бюро Альметьевского отделения ВКТ и Совета «Ак калфак».

Мемориальный музей Р.Фахреддина в д. Кичучатово Альметьевского района был открыт 25 мая 1995 году в присутствии первого президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева. Музей расположен в центре села Кичучатово, где ранее стоял дом семьи Фахреддиновых. На земельном участке музея растут вековые сосны, посаженные родителями Р.Фахреддина. Общая площадь внутри музея составляет 129,4 кв.м. Мемориальный музей Р.Фахреддина ежегодно посещают около 10000 человек. Музей является центром сохранения и пропаганды духовного, историко-культурного наследия татарского народа, поэтому нередко музей посещают зарубежные гости. Наиболее ценными экспонатами музея являются прижизненные издания книг ученого, подарки короля Саудовской Аравии врученные Р.Фахреддину 1926 году как вице-президенту Всемирного конгресса мусульман в Мекке – поднос и кувшин благовонья. В экспозиции музея посетители могут увидеть личный сундук, в котором он хранил свои рукописные книги, фотографии и рукописные документы из семейного архива Фахреддиновых. В музее ежегодно проводятся «Чтения Р.Фахреддина».

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