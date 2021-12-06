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Этно-музей татарской и башкирской культуры г. Владивостока принял гостей

Этно-музей татарской и башкирской культуры г. Владивостока принял гостей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.12.2021 0

5 декабря  “Этно-музей татарской и башкирской культуры” ВТБОО “ДУСЛЫК”,  созданный при грантово- финансовой поддержке администрации города Владивостока и Президентских грантов РФ принял очередных посетителей.

Председатель ВТБОО “ДУСЛЫК” (Дружба) Тахир Ибашев сначала показательно сыграл на башкирских музыкальных инструментах кубыз и курай. Затем ознакомил гостей с исторической утварью быта татар и башкир, показал и рассказал об истории появления экспонатов. После экскурсии гости были приглашены за стол на чаепитие с традиционными национальными блюдами.

В мастер-классе по приготовлению традиционных национальных блюд татар и башкир участвовали Наталья Руденко, Нафиса Попова, Фануза Ямилова и Наталья Пономаренко.

Председатель ВТБОО “ДУСЛЫК” (Дружба) Тахир Ибашев

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