Этно-музей татарской и башкирской культуры г. Владивостока принял гостей

5 декабря “Этно-музей татарской и башкирской культуры” ВТБОО “ДУСЛЫК”, созданный при грантово- финансовой поддержке администрации города Владивостока и Президентских грантов РФ принял очередных посетителей.

Председатель ВТБОО “ДУСЛЫК” (Дружба) Тахир Ибашев сначала показательно сыграл на башкирских музыкальных инструментах кубыз и курай. Затем ознакомил гостей с исторической утварью быта татар и башкир, показал и рассказал об истории появления экспонатов. После экскурсии гости были приглашены за стол на чаепитие с традиционными национальными блюдами.

В мастер-классе по приготовлению традиционных национальных блюд татар и башкир участвовали Наталья Руденко, Нафиса Попова, Фануза Ямилова и Наталья Пономаренко.

Председатель ВТБОО “ДУСЛЫК” (Дружба) Тахир Ибашев