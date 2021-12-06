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В Усть-Туркской школе общественная организация “Чак-чак” представила свой проект

В Усть-Туркской школе общественная организация “Чак-чак” представила свой проект

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 06.12.2021 0

В воскресенье, 5 декабря, в Усть-Туркской школе в рамках национального проекта «Культура» и «Социальная активность» делегация Региональной общественной организации татарской молодежи Пермского края «Чак-чак» при поддержке Федеральной национально-культурной автономии татар встретилась с молодежью Кунгурского муниципального округа.

Как сообщили изданию “Кунгур Сегодня” в пресс-службе администрации КМО, проект является победителем конкурса на получение грантов Правительства Республики Татарстан для поддержки общественных организаций в регионах Российской Федерации, участвующих в реализации этнокультурных проектов.

В рамках выезда обучающиеся приняли участие в мастер-классах и лекции:
✔ по социальному проектированию
✔по кожаной мозаике
✔ведению социальных сетей, съемке и монтажу контента для социальных сетей
✔по креативному мышлению

Организатором проекта является Региональная общественная организация татарской молодёжи Пермского края “Чак-чак”.

kungur.today

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