В Пензе прошел конкурс красоты и таланта «Татар кызы – Пенза 2021»

«Образ современной татарской девушки», – такая тематика областного конкурса красоты и таланта «Татар кызы – Пенза 2021» была выбрана организаторами мероприятия в этом году.

Современная татарская девушка является не только хранительницей домашнего очага и умеет вкусно готовить, но и ведет активный образ жизни, занимается спортом, интересуется культурой, историей, традициями своего народа. Она может быть дизайнером, экономистом, журналистом, флористом и освоить любую профессию. Она талантлива и умна, скромна и приятна в общении.

5 декабря на сцене культурного центра «Добро» 9 финалисток перед жюри, в составе представителей областных Министерств и ведомств, учреждений образования, культуры и здравоохранения, представителя Всемирного конгресса татар , показывали и рассказывали какой на самом деле должна быть современная татарская девушка. Финалистки показывали свой талант в области музыки, поэзии, хореографии.

У каждой конкурсантки есть своя мечта. Элина Баткаева сама сочиняет стихи и музыку, хочет стать признанной артисткой. Aлсу Исаева видит себя в будущем хорошим учителем. Эльмира Тюкаева работает в успешной компании бухгалтером и не останавливается на достигнутом, а продвигается по карьерной лестнице.

Диана Ачилова мечтает получить диплом психолога и быть полезной для своего народа. Mарьям Рахмаева обязательно станет хорошим управленцем! Алсу Салеева видит своё предназначение в работе с детьми. Эльвира Юмаева очень любит малышей и выбрала профессию акушера. Диана Кудрякова всегда нацелена на результат и непременно его добьётся! Ания Мамлеева несмотря на свой юный возраст большая оптимистка. Она так и заявила: «Буду участвовать в конкурсе до тех пор, пока не стану Мисс Татар кызы!».

Сколько переживаний и волнений, сколько сил и труда в ходе подготовки! Но это того стоило! Девушки одна лучше другой блистали на сцене. Яркие национальные костюмы творческих номеров менялись строгим классическим стилем интеллектуального конкурса. Роскошные платья дефиле превратили наших девушек в настоящих принцесс!

Удивительно вкусную татарскую выпечку, приготовленную нашими красавицами попробовали не только жюри, но и гости праздника.

И вот самый волнительный момент! Председатель РОО «ТНКА Пензенской области» Туктаров Жиганша Зейнятуллович объявляет победительницу. Мисс «Татар кызы – Пенза 2021» становится Диана Ачилова!

1-я Вице-Мисс «Татар кызы – Пенза 2021» – Эльмира Тюкаева. 2-я Вице-Мисс «Татар кызы – Пенза 2021» Алсу Исаева.

Обладательницей приза зрительских симпатий стала Эльвира Юмаева. Почетным гостям праздника : заместителю Министра внутренней и информационной политики Пензенской области Семину Дмитрию Игоревичу, заместителю Министра культуры и туризма Пензенской области Мавлюдов И.Н., заместителю Главы города Пензы Краснову Ивану Витальевичу, кандидату медицинских наук, доценту кафедры травматологии и ортопедии Пензенской областной больницы имени Бурденко Абдуллаеву Арслану Кудратовичу, руководителю этно-группы «Алпар», мультиинструменталисту, композитору, тюркологу, аспиранту Российского института истории искусств Асхадуллину Алмазу Азатовичу, певцу, актёру Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначарского Ибраеву Альберту Артуровичу, преподавателю хореографической дисциплины Пензенского колледжа искусств Качеровской Светлане Сагитовне, солистке Губернаторской Симфонической капеллы автономного учреждения культуры Пензенской области «Пензаконцерт»

Рафековой Гульсине Фаритовне, кандидату психологических наук, доценту, начальнику управления воспитательной и социальной работе Пензенского Государственного Университета, члену общественной палаты Пензенской области Мухамеджановой Винере Фатиховне была удостоена честь поприветствовать участниц конкурса и вручить дипломы по номинациям.

Депутат Законодательного Собрания Пензенской области Ильдар Анвярович Акчурин в своём выступлении отметил, что уровень конкурса с каждым годом повышается.

Благодаря нашим спонсорам и партнерам праздник получился незабываемым и масштабным, и самые лучшие татарские девушки нашего региона получили от них ценные призы и великолепные подарки!

Организаторы выражают благодарность за поддержку и финансирование конкурса:

– Абузярову Ринату Фархатовичу- Депутату Собрания представителей Кузнецкого района,

– Акчурину Ильдару Анвяровичу – Депутату Законодательного Собрания Пензенской области,

– Ибрагимову Рафику Анверовичу – Почетному гражданину Пензенской области, Генеральному директору ООО ПКФ «Термодом», Тенишеву Марату Рифатевичу – председателю общества татарской культуры Пачелмского района, Депутату Собрания представителей Пачелмского района,

– Туктарову Жиганше Зейнятулловичу – Депутату Пензенской Городской Думы, Советнику Губернатора Пензенской области,

– Хайрову Рашиду Рифатовичу – Почетному гражданину Пензенской области, Генеральному директору ООО “Управляющая компания “Дамате”.

А также выражаем слова благодарности Стоматологии №1 г. Пензы,

Сети ювелирных магазинов 585 Золотой, Кофейне « travelers-coffee» Пенза,

Гостиничному комплексу «Арт-Пенза», Базе отдыха «Белая гора», Бутику «Дом парфюмера», Ресторану «SOHO», Студии исламской моды «Изар».

Татарская автономия Пензенской области