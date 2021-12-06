Вышел озвученный словарь татарского языка «500 татарских слов» для детей

В свет вышел первый иллюстрированный озвученный словарь татарского языка «500 татарских слов» для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Появился он и в мобильном приложении для платформ iOS и Android.

«500 татарских слов» является инновационным словарным мобильным приложением для изучения татарского языка. Он содержит 500 слов лексического минимума татарского языка, лексика и темы подобраны с учётом возрастных психологических особенностей для активного познавания окружающего мира и охватывают наиболее близкие для детей понятия, связанные с семьёй, предметами быта.

Этот уникальный проект был реализован при поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка и благодаря благотворительной помощи Компании «Татнефть». Методическую помощь оказали специалисты Института развития образования Татарстана и педагоги.

Исполнитель – Татарское детское издательство, специализирующееся на разработке и выпуске инновационных образовательных, художественно-анимационных, культурологических и культурно-исторических печатных, электронных изданий и мобильных приложений для детей на татарском и русском языках.

Тираж книги 2000 экземпляров. Книгу получит в дар каждая школа Татарстана. Часть тиража планируется вручать участникам образовательных, культурных и просветительских мероприятий Татарстана и России.

rt-online.ru