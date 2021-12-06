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Ученики гимназии в Южно-Сахалинске познакомились татарской культурой

Ученики гимназии в Южно-Сахалинске познакомились татарской культурой

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.12.2021 0 4

3 декабря в гимназии №3 города Южно-Сахалинска состоялась акция «Мы разные, но мы вместе».

Ученики пятого класса познакомились татарской культурой. Урок был очень насыщенным, ребята танцевали татарский народный танец, смотрели документальный фильм о Республике Татарстан.

Ученики узнали буквы татарского алфавита, читали стихи, изучали переводы некоторых слов, узнали о национальных праздниках.

Также дети с интересом послушали мини-лекцию о татарском национальном костюме. Здесь они узнали, что национальный головной убор татар называется «Тюбетейка».

Кроме того, ученикам были представлены интересные мультики с демонстрацией народных игр татарского народа. Самый загадочный и неизвестный персонаж для учеников 5 класса был герой поэмы великого татарского поэта Габдуллы Тукая «Шурэле».

Татары Сахалина и Курил

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