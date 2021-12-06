В Ташкенте отметили 100-летие Рустема Яхина

1 декабря 2021 года в органном зале Государственной Консерватории Узбекистана (ГКУ) состоялся сольный концерт заслуженной артистки Республики Татарстан и Республики Башкортостан Ферузы Халдаровой, посвященный 100-летию выдающегося татарского композитора Рустема Яхина.

В этот вечер звучали известные романсы и песни, такие как «Киек казлар китэ», «Жырланмаган эле безнен жыр», «Ялгыз агач», «Син кайда иден», «Китэ, сандугач» и др., а также редко исполняемые «Саклый алсан мине исендэ», «Кайтам инде тын тугайга», «Яшэ, Самарканд».

Блистательно исполнила фортепианные пьесы лауреат международных коннкурсов, докторант ГКУ, преподаватель кафедры «Специального фортепиано» Диляра Ислямова.

Проникновенное исполнение артисткой Государственного симфонического оркестра Узбекистана Захро Абдуназаровой произведений Яхина на скрипке не оставило равнодушным зрителей.

Мероприятие освещалось корпунктом телеканала «Татарстан – Новый Век» в Республике Узбекистан.

Фото: Тахир Нигматуллин, Мирзакир Мирсагатов

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан