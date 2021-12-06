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Проведена III Республиканская научно- практическая конференция им.С.З.Сайдашева

Проведена III Республиканская научно- практическая конференция им.С.З.Сайдашева

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 06.12.2021 0

3 декабря 2021 г. в Детской школе искусств Верхнеуслонского района, совместо с ГБУ “Таткультресурсцентр” проведена III Республиканская научно- практическая конференция им.С.З.Сайдашева: “Традиции Салиха Сайдашева в становлении творчества Р.Яхина”.

В работе конференции приняли активное участие 48 человек из 7 муниципальных районов республики и г. Казань. Для участников выступил оркестр Татарского государственного академического театра им.Г.Камала под руководством главного дирижера Данияра Соколова. В качестве гостя на конференции присутствовала жена внука С Сайдашева Иза Сайдашева. Участников конференции поприветствовал также руководитель Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Ильнур Шакиров.

ГБУ «Таткультресурсцентр»

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