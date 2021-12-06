В Оренбурге отметят 115-летие библиотеки имени Ямашева

В Музее истории Оренбурга состоится церемония открытия выставки «Храня живую связь…», приуроченной к 115-летию библиотеки имени Хусаина Ямашева.

Цель экспозиции «Храня живую связь…» – подробно рассказать горожанам и гостям города как о зарождении и стремительном развитии одной из первых национальных библиотек Оренбуржья, так и об огромном вкладе представителей татарского народа в многогранную и неповторимую культуру нашего многонационального города и края.

На выставке можно увидеть предметы быта, фотографии, архивные документы, редкие издания книг на татарском языке, которые расскажут о развитии татарской культуры на оренбургской земле.

Выставка будет доступна для посетителей с 10 декабря.

orenburzhie.ru