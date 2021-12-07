Танец, объединяющий поколения

Мастер-класс по татарским танцам прошел в Татарском культурном центре Москвы.

В этот день большой зал ТКЦ был полностью отдан в распоряжение воспитанников заслуженного работника культуры Республики Татарстан, художественного руководителя ансамбля татарского танца «Ильдан» и танцевального коллектива «Ясмин» Радифа Яваева.

От имени руководства Автономии татар Москвы участников мастер-класса поприветствовал директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов. Встречая гостей, артисты ансамбля татарского танца «Ильдан» исполнили полюбившийся зрителям танец-приветствие. Вслед за ними выступили самые юные артисты из детской группы ансамбля и представители старшего поколения ансамбля «Ясмин». В репертуаре «Ильдан» не только татарские, но и башкирские танцы. Завершилась показательная программа номером «Шаян бию».

В этот день танцевали не только профессионалы, но и все желающие. Радиф Мухамедшаевич вместе со своими воспитанниками провел мастер-класс по основным движениям татарского классического танца. И хотя у всех получалось по-разному, участников объединила творческая энергия Радифа Яваева и любовь к татарской культуре.