ДУМ Кировской области возобновило выпуск газеты «Вәгазь»

В декабре текущего года ЦРО ДУМ Кировской области возобновило выпуск ежемесячной газеты «Вәгазь». Два года назад газета приостановила своё существование в связи с финансовыми трудностями. Обновленное издание выпускается при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Газета издается на татарском языке и рассчитана на широкую аудиторию читателей. Как следует из ее названия, основная задача – тематические наставления-проповеди для мусульман.

Как рассказал председатель ЦРО ДУМКО Нияз хазрат Кашапов, в газете представлены рубрики, посвященные непосредственно проповеди (ваазу), толкованию имен Всевышнего, актуальным дуа-молитвам, рубрика «вопрос-ответ», повествования, передаваемые от сподвижэников пророка (мир ему), детская страничка – приложение «Бәхетле балачак» («Счастливое детство»). В обновленном издании появилась и новая рубрика, посвященная 1100-летию официального принятия ислама народами Волжской Булгарии.

«Эта рубрика подразумевает ознакомление читателей с историей официального принятия ислама народами Волжской Булгарии и некоторыми особенностями жизни наших предков в Булгарском государстве. Здесь будут публиковаться выдержки из трудов великого татарского религиозного деятеля и ученого Ризаэтдина Фахретдина, который в начале XX века перевел на татарский язык путевые заметки арабского путешественника и писателя Ахмада ибн Фадлана, посетившего Волжскую Булгарию в составе посольства аббасидского халифа аль-Муктадира по инициативе правителя Волжской Булгарии», – рассказал Нияз хазрат Кашапов.

dumrf.ru