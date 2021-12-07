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В Челнах покажут фильм «Исәнмесез?»

В Челнах покажут фильм «Исәнмесез?»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 07.12.2021 0 1

13 декабря в большом зале Театра им. Аяза Гилязова состоится показ фильма «Исәнме сез?»

В татарстанский прокат вышла полнометражная картина председателя Союза кинематографистов Татарстана, кинорежиссера Ильдара Ягафарова «Исәнме сез?» («Живы ли вы?»).

Фильм выиграл на прошедшем в Казани кинофестивале мусульманского кино приз зрительских симпатий и награду от Президента Татарстана «За гуманизм в киноискусстве»

«Мы хотим разрушить кукольных татар», – говорит о своей новой работе Ильдар Ягафаров. Идеей режиссера было создание фильма с истинно татарским колоритом, чтобы раскрыть сущность менталитета. По словам режиссера, картина создавалась с большой душой. «Я вложил в этот фильм всю душу», – признавался он на премьерном показе в Казани. Он в своей новой работе поднимает волнующие темы – живы ли наши семьи, чтобы помочь себе и друг другу, жива ли сегодня татарская культура, самосознание?

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