В Полпредстве Татарстана чествовали Героев России

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ прошла традиционная встреча, посвященная Дню Героев Отечества.

Этот праздник боевой славы и воинской доблести ежегодно с 2007 года отмечается в нашей стране 9 декабря. В этот день чествуют Героев Советского Союза и Российской Федерации, проявивших доблесть и отвагу на полях сражений, бесстрашие в мирное время, мужественных и сильных духом людей.

Во встрече приняли участие десять Героев России, которые входят в состав Клуба офицеров, созданного при Полпредстве РТ в РФ. Мероприятие посетили Владимир Алимов, Марат Алыков, Рафик Ихсанов, Рустем Клупов, Артем Кузин, Виктор Кузьмин, Венер Мухаметгареев, Сергей Тулин, Игорь Уразаев, а также летчик-космонавт, совершивший два полета в космос, Сергей Рыжиков.

Открыл встречу заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ генерал-майор Равиль Ахметшин.

Он поздравил Героев России с наступающим праздником, подчеркнул, что каждый участник встречи – пример мужества и героизма. Всего в состав Клуба офицеров, созданного при Полпредстве Татарстана, входят 17 Героев Советского Союза и России.

В начале встречи участники почтили минутой молчания память членов клуба, ушедших из жизни в 2021 году. Это генерал-лейтенант Николай Иванович Демидов (08.04.1933-06.10.2021), участник Великой Отечественной войны генерал-майор Алмас Махмутович Адгамов (23.04.1923-12.11.2021), ветеран афганской войны полковник Ринат Нургалямович Казаков (01.11.1957-01.12.2021), а также частый гость встреч – генерал-майор Дамир Равильевич Динниулов (23.12.1963-04.06.2021), председатель правления ДОСААФ Республики Татарстан.

Равиль Ахметшин представил новых и почетных членов Клуба офицеров, а также напомнил о совместных памятных и патриотических мероприятиях, прошедших в уходящем году.

Поблагодарил членов Клуба офицеров за активное участие в ежегодной церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата и памятнику маршалу Г.К. Жукову в рамках празднования Дня Великой Победы. В этом году она прошла 7 мая.

Героев также поздравили заместитель начальника Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации вице-адмирал Виктор Калганов, руководитель ДОСААФ РТ и представитель Совета генералов Татарстана Сергей Старостин.

Вспомнили участники мероприятия и о памятной дате – 80-летии контрнаступления советской армии под Москвой. В ноябре 1941 года в сражениях под Москвой принял боевое крещение 18-летний лейтенант Махмут Ахметович Гареев.

«Мы не только выжили – мы сломили фашистов. До сих пор не могу понять, как. И как бы пафосно это сегодня ни звучало, победили за счет силы духа. Такого колоссального подъема духа и массового патриотизма я в своей жизни больше не видел», – вспоминал об этих днях генерал армии, ушедший из жизни почти три года назад.

Равиль Калимуллович подчеркнул, что столицу защищали жители всей страны, в том числе Татарстана. На территории Московской области погибло почти два миллиона бойцов. Среди них и родной дядя Президента Татарстана. В этом году, в преддверии Дня памяти и скорби, 21 июня, Рустам Минниханов с родными братьями посетил братскую могилу в Рузском округе Московской области. Там похоронен 19-летний Минниханов Галимзян Минниханович, погибший 15 декабря 1941 года.

Впечатлениями о ноябрьской поездке делегации Татарстана в Сирийскую Арабскую республику, под руководством Равиля Ахметшина, поделись Герои России Сергей Кузьмин и Сергей Тулин.

Вспомнили офицеры и майора Булата Ахматьянова из Марий Эл, погибшего в начале прошлого года в Сирии при выполнении специальных задач. На встрече присутствовал его отец – Ринат Зулькафирович.

Равиль Ахметшин проинформировал присутствующих, что Полпредство направило письмо в Республику Марий Эл, в Администрацию Параньгинского муниципального района, с просьбой увековечить память Булата Ахматьянова. Руководство района поддержало обращение и сообщило о принятии решения об установлении на стене школы поселка Параньга, где учился Булат, мемориальной доски в память о нем. Также школа выйдет с ходатайством о том, чтобы новая улица в Параньге носила имя погибшего майора.

Во встрече приняли участие вице-адмирал Александр Балыбердин, генерал-полковник Искандер Галимзянов, генерал-лейтенанты Юрий Демидов, Рафаэль Калимуллин, Рушан Мязитов, генерал-майор Виктор Новожилов, военный летчик генерал-майор Равиль Мугинов и другие.

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