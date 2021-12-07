Стартует историко-культурный конкурс «Тархан» 2021

Министерство культуры Республики Татарстан совместно с Высшей школой исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета представляет историко-культурный конкурс «Тархан» 2021.

Конкурс направлен на поддержание интереса к истории и культуре Татарстана и тюркских народов, а также популяризацию культуры чтения и историко-культурного библиотечного наследия народов Татарстана среди молодежи старшего и среднего школьного возраста.

Кто может участвовать?

В конкурсе могут принять участие школьники 10-11 классов и/или студенты средних образовательных учреждений всех субъектов Российской Федерации, а также абитуриенты из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Главный приз: Победитель и призеры Конкурса имеют право льготного поступления на профиль «История тюркских народов» направления «История» (шифр 46.03.01) Института международных отношений Казанского (Приволжского) федерального университета на бесплатной основе.*

Регистрация и первый онлайн-тур на сайте univer.tatar/tarhan/ с 1 по 31 декабря 2021г.

Историко-культурный конкурс «Тархан» пройдет в два тура.

I тур, заочный – тестирование и написание эссе на заданные темы.

II тур, очный–телевизионный**, состоит из 4 этапов: 1/8, 1/4, 1/2 финала и финал.

48 участников играют на выбывание!

По результатам многоэтапного интеллектуального телевизионного шоу жюри конкурса «Тархан» определят 3-х призеров.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

* Установленные льготы действуют для приемной кампании 2022-2023 года. Дополнительные условия для льготного поступления – действующие ЕГЭ и/или результаты внутренних вступительных испытаний по предметам: русский язык, история, обществознание/иностранный.

**Все конкурсные испытания очного тура будут сопровождаться онлайн-трансляцией и иметь телевизионную версию. Информационное сопровождение в Instagram – tarhan_konkurs.