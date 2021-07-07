Этнофестиваль «Каракуз» развернется в Альметьевске на десяти площадках города

С 8 по 11 июля Этнокультурный фестиваль «Каракуз» пройдет в Альметьевске на 10 площадках города. Концепция фестиваля основана на народной легенде о женщине-воительнице Каракуз. Ее образ также запечатлен в одноименной скульптуре Даши Намдакова в сквере перед главным зданием ПАО «Татнефть».

«Каждую неделю мы стараемся проводить очень много интересных событий в городе. Каждую неделю у нас проходят интереснее мероприятия — это и спортивные состязания, и культурные мероприятия. С 8 числа начнется невероятный праздник по необычности и масштабам. „Каракуз-фест“ включает в себя события, которые так или иначе были когда-то в городе. Мы решили собрать их в рамках трех дней и сделать их на разных площадках — это требование для того, чтобы рассредоточить людей. Это будет целая череда событий, к нам приедут очень крутые барды», — поделился глава района Тимур Нагуманов.

На одной из площадок состоится всероссийский фестиваль уличных театров.

«У нас есть уникальный театр „Легкие крылья“, и на фестиваль приедут уличные театры со всей страны со своими постановками. Это можно будет сравнить с карнавалом в Рио — это будет уличное событие, крутой классный красивый и очень яркий фестиваль», — рассказал еще об одной площадке Нагуманов.

В программе фестиваля также запланированы Karakuz Джаз Fest (джазовый фестиваль) с участием Валерия Сюткина, Теоны Контридзе, Вадима Эйленкринга, Мота и других звезд; Tat Cult Fest (фестиваль татарской музыки) с участием современных татарских исполнителей Аигел; фестиваль этнической музыки с участием фолк-групп из Москвы, Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чувашии, Мордовии и др.; концерт «Симфоническое кино» в исполнении ГСО РТ; фестиваль современной хореографии «Воздух» — танцевальные спектакли и перформансы; фестиваль уличной культуры «Свобода» — соревнования по скейтбордингу и bmx, брейкдансу, уличному футболу, первый российский анимационный фестиваль под открытом небом и многие другие события.

В основе проведения фестиваля лежат многовековые традиции проведения ярмарок и уличных выступлений. Смешение культур, обычаев и традиций разных этносов вошло в концепцию проведения современного фестиваля в стиле crossover (смешение стилей).

tatar-inform.ru