На Форум мусульманской молодежи в Татарстан приедут делегаты из Германии и Индонезии

На XII Форум мусульманской молодежи в Татарстане организаторы ожидают делегатов из регионов России, а также зарубежных стран — Германии, Индонезии и Кыргызстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель отдела социального развития ДУМ РТ Айгуль Биктимирова.

Она также отметила, что как и в прошлом году будут организованы отдельно женский и мужской форумы.

«На мужской форум приедет делегат из Берлина. Его девушка намерена принять участие в женском форуме. Ожидаем также студентов, которые приехали сюда учиться из Индонезии, они участвуют во многих наших проектах», — рассказала представитель Духовного управления.

По ее словам, сейчас решается вопрос участия в форуме девушек из Кыргызстана.

«Традиционно будут делегаты из городов России. Башкортостан, Свердловская область, Москва — эти регионы всегда активно участвуют», — добавила Айгуль Биктимирова. В этом году на форум также приедут из Оренбурга, Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Димитровграда, Перми, Ижевска, Иваново, Самары, Йошкар-Олы и Махачкалы.

Мероприятия XII Форума мусульманской молодежи пройдут 10-17 июля на базе отдыха под Казанью (женский форум) и 24-31 августа в Болгаре.

tatar-inform.ru