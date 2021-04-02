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Фаиль Абсалямов: “Оренбургские пуховницы” являются главным украшением выставок

Фаиль Абсалямов: “Оренбургские пуховницы” являются главным украшением выставок

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, 02.04.2021 0 15

В работе пленарного заседания IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл, прошедшего в ГТРК “Корстон”, принял участие член Региональной национально-культурной автономии татар Оренбургской области Фаиль Абсалямов. В своем выступлении он рассказал о деятельности общества с ограниченной ответственностью “Оренбургские пуховницы”.

“Семейный бизнес отец открыл в 1988 году, в период перестройки в стране. Мы занимались заготовкой козьего пуха для шелковой фабрики. Там я и получил свой первый опыт. Главной причиной появления “Оренбургских пуховниц” стала женитьба на Альбине Фаиловне, в роду которой все были вязальщиками шалей. За 21 год наш семейный промысел, начавшийся с торговли вязаными шалями, достиг определенных высот. Шали, представленные нашей фирмой, сегодня встречаются во многих странах земного шара и являются главным украшением выставок”, – сказал Абсалямов.

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