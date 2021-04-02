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Делегаты выступают на пленарном заседании IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сёл

Делегаты выступают на пленарном заседании IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сёл

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.04.2021 0 17

В эти минуты в ГТРК “Корстон” проходит  IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана.

Слово для выступления было предоставлено председателю территориального общественного самоуправления села Башкультепек Пермского района Пермского края, предпринимателю Мансуру Тухватуллину.

Делегат ознакомил участников схода с экономической, общественной и культурной деятельностью в селе Башкултай. Он рассказал о газификации, о проведении интернета, создании новых культурных объектов на территории села.

“Мы по собственной инициативе участвуем в различных конкурсах, получаем гранты на благоустройство, сохранение и повышение культуры нашего села. В 2018 году мы выиграли грант на конкурсе Фонда президентских грантов и при поддержке наших волонтеров сделали хоккейную коробку, в том же году организовали освещение  несколько улиц села, – рассказал делегат, – Что касается культурной деятельности, то в 2020 году, работая над созданием национально-культурного центра, мы получили 1 миллион рублей поддержки. В национально-культурном центре появятся сельская библиотека и сельский музей

Также он отметил продуктивную деятельность таких проектов, как “Точка притяжения”, “Я всё равно стану батыром!”, “Авыл бәйрәме” (“Праздник села”), Конкурс молодых семей и др.

“Село растет, молодеет. И в нашу организацию приходит молодежь. Это очень радует!- подчеркнул представитель Пермского края.

Также делегат из Пермского края выразил свою благодарность Всемирный конгресс татар за организацию мероприятия.

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