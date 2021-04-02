Ильхам Акчурин: “Восхищаюсь достижениями соотечественников”

Сегодня глава крестьянского (фермерского) хозяйства “Акчурин” из села Батырево Республики Башкортостан выступил перед членами пленарного заседания IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл.

“Вот уже на протяжении 37 лет мы занимаемся взращиванием зерновых культур, ведется работа по разведению КРС. За этот период были и взлеты, и падения, однако, нам удалось удержаться на рынке”, – сказал спикер.

Акчурин выразил благодарность руководству Татарстана, Всемирному конгрессу татар за организацию такого рода мероприятия, где предприниматели имеют возможность обменяться опытом.

“Нельзя не восхититься достижениями соотечественников в области сельского хозяйства. Мы, действительно, БУЛДЫРАБЫЗ!”, – сказал глава КФХ.