Состоялось открытие пленарного заседания IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел и регионов Российской Федерации и Татарстана

Сегодня, 2 апреля 2021 года, в стенах ГТРК «Корстон» проходит пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Он отметил, что в пленарном заседании примет участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Также Председатель Национального совета ВКТ подчеркнул, что IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел проводится в рамках реализации документа “Татары: стратегия действия”, принятого на заседании Национального Совета в 2020 году.

Председатель Национального совета отметил, что 2021 году проводится одно из важнейших мероприятий – Всероссийская перепись населения. “Нужно отнестись ко Всероссийской переписи населения со всей серьезностью,” – сказал Василь Шайхразиев.

На пленарном заседании IX Всероссийского схода предпринимателей из татарских сел планируется выступление делегатов, предпринимателей из регионов Российской Федерации и Татарстана.