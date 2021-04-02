Сегодня в Казани состоится пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

Сегодня, 2 апреля 2021 года, в ГТРК «Корстон» состоится пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл. В мероприятии ожидается участие Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Здесь же будет организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.

Напомним, 31 марта – 2 апреля 2021 года Всемирный конгресс татар проводит IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. Трехдневная программа мероприятия включила в себя работы дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурную программу, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.