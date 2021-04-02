tatruen
Главная / Новости / Сегодня в Казани состоится пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл
Сегодня в Казани состоится пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

Сегодня в Казани состоится пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Всероссийский сход предпринимателей татарских сел, 02.04.2021 0 10

Сегодня, 2 апреля 2021 года, в ГТРК «Корстон» состоится пленарное заседание IX Всероссийского схода предпринимателей татарских сёл. В мероприятии ожидается участие Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.

Здесь же будет организована выставка-ярмарка производителей продукции и товаров народных промыслов из регионов РФ.

Напомним, 31 марта – 2 апреля 2021 года Всемирный конгресс татар проводит IX Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации и Татарстана. Трехдневная программа мероприятия включила в себя работы дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурную программу, а также выездные мероприятия в татарские села с успешным опытом реализации предпринимательской деятельности.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.