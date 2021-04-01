«ШАЯН ТВ» объявляет конкурс чтецов в честь дня рождения Габдуллы Тукая

В этом году исполняется 135 лет со дня рождения Великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Своим творчеством он навсегда увековечил свое имя, а его стихи и сегодня с большой любовью читают и взрослые, и дети.

По случаю его дня рождения «ШАЯН ТВ» объявляет конкурс чтецов. Для того чтобы принять в нем участие, необходимо выполнить несколько условий:

1) Запиши на виде исполнение любого произведения Габдуллы Тукая;

2) Размести видео на своей странице в инстаграм с хештегом #шаянтукайныукый до 15 апреля и отметь аккаунт @shaiantv;

3) Напиши в комментариях под этим постом «Катнашам» и отметь двоих друзей;

Победителя мы определим с помощью открытого голосования в официальной группе «ШАЯН ТВ» Вконтакте.

А сейчас самое интересное! Победителей ждут денежные призы!

1 место – 15 000 руб;

2 место – 10 000 руб;

3 место – 5000 руб.

tatar-inform.ru