“Файзуллинский заплыв” через скоротечную Вятку стал ярким событием литературы и спорта

В Мамадышском районе состоялся необычный физкультурный и литературный праздник, который окажет серьезное влияние на национально-культурное развитие татарского народа и формирование его этнической идентичности. На заплыв Равиля Файзуллина – члена Милли Шура Всемирного конгресса татар – приехал десант ведущих деятелей культуры Татарстана, состоящий из прославленных поэтов, известных журналистов и деятелей искусства. В необычные для культурных мероприятий утренние часы на специально оборудованной уютной площадке в центре г.Мамадыш, рядом с памятником Шайхи Маннура, состоялась литературно-музыкальная встреча со звездамы современной литературы.

Любители татарской поэзии, тонкие знатоки творчества известных писателей, затаив дыхание, слушали лауреатов Государственной премии имени Г.Тукая, народных поэтов, которые читали свои произведения. На этой встрече все выступающие делились мыслями и о значении физкультуры и спорта. Такова традиция, сложившаяся за четыре десятилетия. И формат “файзуллинского заплыва”, который известен более 40 лет.

Осведомленные любители литературного процесса знают, что каждый год в начале августа проходит заплыв на длинную дистанцию с участием лучших писателей Татарстана. Народный поэт Татарстана Равил Файзуллин, проработавший четверть века главным редактором журнала “Казан утлары”, еще в конце 80 годов прошлого века начал отмечать свой день рождения – 4 августа – весьма оригинальным спортивным событием.

Первые заплывы проводились на дистации от “компрессорного” моста до Кремля и даже Кировского моста. Не каждый преодолеет эти километры! С первых же заплывов спостсменов сопровождали спасатели на лодках. И тем радостнее победа – кто до плыл до какого этапа и с каким результатом! Потом праздновали событие у костра на острове неподалеку от емста, где сейчас мост Миллениум смыскается с правым берегом Казанки неподалеку от “Ривьеры”.

Со временем менялись адреса, где устраивались заплывы. Глубокое Озеро на Лебяжьем, водоемы в Арском районе, в поселке Карабаш в Бугульминском районе, в Зеледольском районе. Причем в зависимости от ситуации и погоды заплывы могли стартовать не 4 августа, а несколько раньше или позже. Случалось Равилю Файзуллину плавать и в Адреатическом море, и в океане, если август застает его в дальних странах.

В этом году “файзуллинский заплыв” с уважением и заинтересованностью принимал Мамадышский район. Потому что здесь любят и знают татарскую литературу, серьезно относятся к родному языку. Здесь выросли видные литераторы и деятели искусства. Своеобразным лоцманом и посредников стал народный поэт Татарстана Зиннур Мансуров – давний друг Равиля Файзуллина. Делегацию Союза писателей РТ возглавил депутат Госдарственного Совета Татарстана Ркаиль Зайдуллин, который на файзуллинский заплыв впервые приехал в качестве руководителя творческого Союза. На утренней встрече у памятника Ш.Маннура к собравшимся со словами приветствия обратился глава администрации Мамадышского района Анатолий Петрович Иванов.

Состав писательской делегации и программа заплывных мероприятий были достойными уровня общетатарского сообщества. Поскольку руководитель района собирается избраться в Государственную Думу РФ, встреча с гостями и знакомство с районом была готова вылиться в отчетом о достижениях гуманитарной инфраструктуры. Серьезно воспринимает Анатолий Петрович и чисто спортивную сторону литературного десанта.

В прошлом году он обнаружил, что половина школьников района не умеет плавать. Это неправильно и опасно! В срочном порядке стали проводить инструктажи, тренировки, заплывы с тренером. Вскоре добились того, что плавать умеют уже 75 процентов молодых мамадышцев. Так что писательский заплыв в Мамадыше был организован в контексте актуальных программ развития. На берегу Вятки, где выбрали дистанцию для заплыва разместили зрительские места для тех, кто хочет увидеть это зрелище.

Фото Салавата Камалетдинова

И зрелище удалось! Самая сильная группа пловцов Равиль Файзуллин с сыном Газизом, известный тележурналист и медиаменеджер Данил Гиниятов, несколько мамадышских пловцов решили плыть через сильное течение поперек Вятки. Другая группа выбрала менее “героический” маршрут. Доцент Казанского университета Булат Хасанов проплыл с середины Вятки. Доказали свое неравнодушие к спорту журналисты Атлас Гафиятов, Алмаз Гимадиев, Данил Сафаров, Рузиля Мухаметова и дочерью Салимой. В центре внимания были казанские литераторы народные поэты РТ и тукаевские лауреаты Ркаил Зайдуллин, Зиннур Мансуров, Газинур Муратов, зампредседателя Союза писателей РТ Илсия Иксанова, московская поэтесса и журналистка Назифа Каримова – уроженка Мамадышского района – и другие литераторы. Замечательный сатирик, поэт и певец, талантливый пародист Алмаз Хамзин по традиции украшал зрелище своими песнями и игрой на баяне.

Сенсации не произошло. В этом году на заплыве в Мамадыше – на 43 – ом по счету – лучше всех дистанцию прошли 78 летний Равиль Файзуллин с 19 летним сыном Газизом, менеджер и ведущий телканала “ТНВ” Данил Гиниятов. Пока молодые литераторы не могут тягаться с аксакалом татарской поэзии, членом Милли Шура Всемирного конгресса татар. Но ничто не мешает подрастающей смене брать пример с аксакала как в поэзии, в общественной жизни, так и в спорте.

Римзиль Валеев (текст и фото)