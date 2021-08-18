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Татарстанцы подали на конкурс по выявлению ошибок в надписях более 3 тыс. заявок

Татарстанцы подали на конкурс по выявлению ошибок в надписях более 3 тыс. заявок

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 18.08.2021 0 3

В систему «Народный контроль» татарстанцы подали 3091 уведомление с указанием на ошибки в названии на татарском языке.

Каждый пользователь, указывающий на неточность при написании или переводе на татарский язык названий населенных пунктов, улиц, остановок общественного транспорта, дорожных указателей, аншлагов на фасадах домов, автоматически становится участником конкурса по поиску ошибок в названиях на татарском языке.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо оставить уведомление в категории «Ошибки в названиях и надписях» и приложить фото с адресом, по которому размещена вывеска или табличка.

«2021 год объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства, и главная цель конкурса – прежде всего, популяризация татарского языка», — поясняет главный модератор ГИС РТ «Народный контроль», председатель Проектного офиса Центра управления регионом Татарстана Сария Сабурская.

Итоги конкурса будут подведены уже в сентябре. Победителями станут жители, приславшие больше всего уведомлений об ошибках. 10 лучших получат ценные призы.

rt-online.ru

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