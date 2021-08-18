Гости из Татарстана посетили дом-музей имени С.Г.Вагизова

Дом-музей Вагизова С.Г. посетила делегация из Арского педколледжа имени Г.Тукая, где всю жизнь проработали авторы «Элифба». Педагоги колледжа побывали на экскурсии в доме-музее, затем посетили гору «Элифба», Бигэш тау и поселок Алтын тау. Эти места очень любил наш земляк Салей Гататович.

5 августа мы встретили гостей из Казани. Деловую поездку организовал руководитель Всемирного конгресса татар Шакиров Данис Фанисович и Народный учитель Татарстана, ученица Вагизова С.Г. – Хамидуллина Камария Зиннуровна.

В составе делегации — педагоги второй гимназии имени Ш.Марджани. Гости восхитились богатым фондом экспонатов: одежда авторов «Элифбы», личные вещи — дипломат Вагизова С.Г., часы, сумочка Рамзии Гилязевны, их рукописи, письма, буквари, книги — все заняли почетное место.

Камария Зиннуровна провела круглый стол, где рассказала о великом труде педагогов.

Также на встречу приехали руководитель комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации м.р.Камышлинский Резеда Мухтабаровна Тухбатшина и редактор районной газеты «Камышлинские известия» Бадретдинов Рустем Талгатович.

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За чашкой душистого чая состоялась теплая беседа, планы на будущее.

В журнале отзывов гости написали свои добрые пожелания.

Я хочу сказать огромное спасибо организаторам и всем педагогам г. Казань за их плодотворную и профессиональную методическую помощь в организации работы дома-музея Вагизова С.Г.

Руководитель музейного комплекса имени С.Г. Вагизова Нурания Абзалова

samtatnews.ru