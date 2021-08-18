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Гости из Татарстана посетили дом-музей имени С.Г.Вагизова

Гости из Татарстана посетили дом-музей имени С.Г.Вагизова

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 18.08.2021 0 3

Дом-музей Вагизова С.Г. посетила делегация из Арского педколледжа имени Г.Тукая, где всю жизнь проработали авторы «Элифба». Педагоги колледжа побывали на экскурсии в доме-музее, затем посетили гору «Элифба»,  Бигэш тау и поселок Алтын тау.  Эти места очень любил наш земляк Салей Гататович.

5 августа мы встретили гостей из Казани. Деловую поездку организовал руководитель  Всемирного конгресса татар Шакиров Данис Фанисович и Народный учитель Татарстана, ученица Вагизова С.Г.  –   Хамидуллина Камария Зиннуровна.

В составе делегации — педагоги второй гимназии имени  Ш.Марджани. Гости восхитились богатым фондом экспонатов: одежда авторов «Элифбы», личные вещи — дипломат Вагизова С.Г., часы, сумочка Рамзии Гилязевны,  их рукописи, письма, буквари, книги — все заняли почетное место.

Камария Зиннуровна провела круглый стол, где рассказала о великом труде педагогов.

Также на встречу приехали руководитель комитета культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации м.р.Камышлинский Резеда Мухтабаровна Тухбатшина и редактор районной газеты «Камышлинские известия»  Бадретдинов Рустем Талгатович.
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За чашкой душистого чая состоялась теплая беседа,  планы на будущее.

В журнале отзывов гости написали свои добрые пожелания.

Я хочу сказать огромное спасибо организаторам и всем педагогам г. Казань за их плодотворную и профессиональную методическую помощь в организации работы дома-музея Вагизова С.Г.

Руководитель музейного комплекса имени С.Г. Вагизова Нурания Абзалова

samtatnews.ru

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