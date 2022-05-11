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Ферганский областной татарский культурный центр Узбекистана почтил память погибших в ВОВ

Ферганский областной татарский культурный центр Узбекистана почтил память погибших в ВОВ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, История, Главные новости, 11.05.2022 0 1

9 мая 2022 года Ферганский областной татарский культурный центр возложил цветы к памятнику «Скорбящая мать» и почтил память погибших. Татарский культурный центр совместно с Славянским центром поздравил   8 мая 2022 года ветеранов Великой Отечественной войны Просяник Пелагею Лаврентьеву, Усманову Татьяну Георгиевну, Саттарова Курбона, узниц концлагерей Бекирову Урмус Асановну, Шарипову Фатине Изетовну, блокадниц Ленинграда Шарову Ларису Зуфаровну, ветеранов трудового фронта Нуриахметову Кашифу, Каваева Аппаса, Кашипова Ильгиза.

Ветераны получили бокалы с символикой Дня Победы и сладкие торты с рисунком георгиевской ленты. Также с юбилеем поздравили Эшматову Зейнаб Хамадияровну. Спонсорами подарков и поздравлений являются ООО”Авиахизмат” в лице генерального директора Гайнутдинова Альберта Габдулхатовича, Сабиржанова Марата и Абдулмеджитова Абдуллы Беньяминовича. Также участниками группы «Татары Ферганской долины» собрано 2 млн. сумов, которые также были вложены в подарочные наборы.

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан

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