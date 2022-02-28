Фестиваль «Безнең заман» играет сбор

В юбилейном, десятом сезоне, помимо основных номинаций фестиваля, появятся две новые – «Мудрость и просвещение», в которой будут отмечены руководители учреждений и главы муниципальных районов за вклад в развитие фестивального движения, а также «Цвети мой, Татарстан» – за лучший видеоклип. Ещё одним нововведением станет то, что в каждой номинации будет учреждён свой Гран-при. Соответственно, увеличится и общий призовой фонд фестиваля. Об этом было объявлено на заседании организационного комитета фестиваля творчества работающей молодёжи «Наше время – Безнен заман», которое прошло на днях в Министерстве промышленности и торговли РТ. В ходе заседания заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов отметил значимость фестиваля. По его словам, этот проект выполняет важную функцию по формированию нового поколения кадров и популяризации рабочих профессий, а также способствует раскрытию творческого потенциала молодых людей, работающих на производстве, в различных отраслях промышленности. Только в 2021 году в фестивале приняли участие более 180 предприятий, организаций и учреждений из 42 муниципальных образований республики. Новый сезон проекта стартует 1 марта с заявочной кампании, которая продлится до 15 сентября. Зональные туры пройдут в Альметьевске, Нижнекамске, Казани и Зеленодольске. Победители отборочных туров встретятся в суперфинале на сцене Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма в столице республики. Напомним, что фестиваль «Наше время – Безнен заман» проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Принять участие в творческом состязании могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, работающие на предприятиях и в организациях республики.

Газета “Республика Татарстан”

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