В Тобольске состоялся праздник “Кышкы Сабантуй”

26 февраля 2022 года, на территории Базарной площади г. Тобольска, состоялся праздник “Кышкы Сабантуй” (Зимний Сабантуй).

В течении двух часов жителей и гостей города радовали музыкальные номера артистов и воспитанников МАУК “Центр сибирско-татарской культуры”.

Участники мероприятия смогли не только насладиться музыкой но так же и побывали на настоящей ярмарке, где были представлены товары местного производства.

Для самых маленьких участников, специалисты МАУК “ЦСТК” совместно с работниками ДК “Речник”, организовали игровую программу.

Гвоздём программы был конкурс национального блюда “Чак Чак”, в ходе которого участники получили три призовых места. После этого, любой желающий мог насладиться сладкой татарской кухней.

Центр сибирско-татарской культуры