Фестиваль национальных культур – «Мы вместе» прошел в Тюмени

Ежегодный фестиваль национальных культур прошел в стенах Тюменского медицинского колледжа и собрал студентов со всей области, где каждый представил свои народы, кухню и их традиции. Напутственными словами мероприятие открыла директор Тюменского медицинского колледжа — Макарова Марина Михайловна.

Гостями праздниками стали: председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области — Чернов Владислав Леонидович; Председатель Тюменской региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз десантников» – Григорьев Григорий Григорьевич; член Совета РОО НКА сибирских татар и татар Тюменской области – Сурметова Луиза Раисовна; преподаватель ТюмГУ Нафиков Динар Амирович с иностранными студентами, обучающимися в России.

Два года фестиваль проходил онлайн в связи с ковидными ограничениям. И за это время по нему успели очень соскучиться. Гости мероприятия побывали в русской избе, увидели ингушскую и марийскую культуру. При посещении татарского народа гостей приятно впечатлил стол с изобилием фирменных блюд.Уникальность фестиваля в этом году – разнообразие представленных национальностей. Если раньше в фестивале принимали участие не больше четырех национальностей, то в этом году количество участников значительно прибавилось. Отметим, что всего было представлено — семь национальностей, это: татары, буряты, таджики, чуваши, марийцы, ингуши и русские.

Колледжи каждый год самостоятельно выбирают, какую национальность представлять. Студенты принимают участие под курированием своих преподавателей. Сам Тюменский колледж в этом году демонстрировал татарскую культуру. Ребята представили больше 10 блюд, которые приготовили самостоятельно после учебы. Презентовали народные костюмы, а также выступили на сцене с танцами и обрядами.

Главное событие вечера – праздничный концерт, где студенты представили свои творческие номера. Песни на родных языках, танцы и стихи. Все студенты талантливые, и на их номера и костюмы зрители смотрели с особым восхищением. Своими номерами они показывают то, насколько наш народ очень дружный, что вместе мы преодолеем все невзгоды, которые выпадают на нашу долю.

Фестиваль действительно удался. Он принес удовольствие участникам и всем гостям. Колледжи дополнительного и профессионального образования, которые приняли участие в мероприятии, получили именные дипломы и подарки.

nkastit72.ru