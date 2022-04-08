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Председатель Национального Совета встретился с Рустамбеком Курбановым

Председатель Национального Совета встретился с Рустамбеком Курбановым

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 08.04.2022 0 19

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в  Республику Узбекистан.

Сегодня состоялась встреча с Председателем Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Рустамбеком Курбановым. Также на встрече присутствовал представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев.

На встрече обсудили вопросы проведения мероприятий к 30-летию Всемирного конгресса татар.  Здесь также подвели итоги конференции, которая прошла вчера и была посвящена деятельности наших соотечественников, проживающих в Республике Узбекистан. Были подняты вопросы о присвоении имени великого татарского поэта Г.Тукая одной из улиц города. Кроме того, стороны обсудили проведение международного конкурса “Татар кызы”, финал которого состоится в сентябре.  Предложения были одобрены Рустамбеком Курбановым.

Также было отмечено, что при последующих встречах будет подписан договор о сотрудничестве между Всемирным конгрессом татар и благотворительным фондом “Ватандаш” при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Рабочий визит в Республику Узбекистан продолжится участием в торжественном мероприятии в честь 30-летия Татарского общественного культурно-просветительского центра.

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