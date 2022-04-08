Председатель Национального Совета встретился с Рустамбеком Курбановым

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находится с рабочим визитом в Республику Узбекистан.

Сегодня состоялась встреча с Председателем Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан Рустамбеком Курбановым. Также на встрече присутствовал представитель Республики Татарстан в Республике Узбекистан Айдар Ахтареев.

На встрече обсудили вопросы проведения мероприятий к 30-летию Всемирного конгресса татар. Здесь также подвели итоги конференции, которая прошла вчера и была посвящена деятельности наших соотечественников, проживающих в Республике Узбекистан. Были подняты вопросы о присвоении имени великого татарского поэта Г.Тукая одной из улиц города. Кроме того, стороны обсудили проведение международного конкурса “Татар кызы”, финал которого состоится в сентябре. Предложения были одобрены Рустамбеком Курбановым.

Также было отмечено, что при последующих встречах будет подписан договор о сотрудничестве между Всемирным конгрессом татар и благотворительным фондом “Ватандаш” при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

Рабочий визит в Республику Узбекистан продолжится участием в торжественном мероприятии в честь 30-летия Татарского общественного культурно-просветительского центра.