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Мензелинский драмтеатр представил на сцене Бугульмы два спектакля на двух языках

Мензелинский драмтеатр представил на сцене Бугульмы два спектакля на двух языках

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.04.2022 0 10

В Бугульму на гастроли из Мензелинска приехал татарский драмтеатр им. С. Амутбаева. Мензелинцы представили зрителю два спектакля: для подростков «Воля — неволя» и вечерний «Любишь, не любишь». Об этом «Татар-информу» рассказала завлит бугульминского театра Юлия Исмагилова.

«Это давний друг театра имени А. Баталова. Отношения были налажены более 15 лет назад еще между прежним директором Робертом Шаймардановым и директором бугульминского театра Владиславом Юдиным. Они продолжают развиваться при новом руководителе Ильнуре Гайниеве», — поделилась завлит.

Первая постановка для подростков — «Воля — неволя» — на родной сцене идет как на татарском, так и на русском языке. Это антиутопия мензелинского автора на тему номофобии — привязанности к мобильным телефонам..

Зрителями стали школьники с шестого по восьмой класс.  После просмотра они обсудят увиденное на классных часах и поразмыслят о проблеме растворения в мобильной вселенной.

tatar-inform.ru

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