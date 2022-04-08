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ВИДЕО: Перемены в благоустройстве Казани: парк “Кырлай” сносят, а на его месте будет мечеть

в Новости, Слайдер, Главные новости, Видеозаписи, 08.04.2022 0 2

Из-за строительства Соборной мечети в центре Казани пересмотрят концепцию парка “Манзара”, а «Кырлай» может переехать ближе к Парк-Хаусу. О перспективах общественных пространств говорили в Доме правительства. Тема была заявлена о старте голосования по благоустройству дворов, однако, участникам сначала пришлось ответить на не менее актуальные вопросы прессы. Как соседство с религиозным объектом меняет концепцию парка “Манзара”? Будут ли согласовывать ее с общественностью? И возможны ли изменения в программе благоустройства из-за экономической ситуации?

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