В Казани состоялся первый тур городского конкурса «Татар малае»

В Казани 6 апреля на базе средней общеобразовательной татарско-русской школы №80 с углубленным изучением отдельных предметов им.Каюма Насыри прошел 1 тур городского конкурса «Татар малае-2022».

Среди организаторов – Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» и Всемирный конгресс татар.

В рамках конкурса состоялась национальная борьба на поясах среди учащихся школы №80 и гостями – юными спортсменами Казани.

Ребята продемонстрировали гостям мастер-класс по татарской национальной борьбе. Также была проведена эстафета «Веселые старты» среди всех участников конкурса.

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