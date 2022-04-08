В Казани состоялся первый тур городского конкурса «Татар малае»

В Казани 6 апреля на базе средней общеобразовательной татарско-русской школы №80 с углубленным изучением отдельных предметов им.Каюма Насыри прошел 1 тур городского конкурса «Татар малае-2022».
Среди организаторов – Региональная общественная организация татарских женщин «Ак калфак» и Всемирный конгресс татар.
В рамках конкурса состоялась национальная борьба на поясах среди учащихся школы №80 и гостями – юными спортсменами Казани.
Ребята продемонстрировали гостям мастер-класс по татарской национальной борьбе. Также была проведена эстафета «Веселые старты» среди всех участников конкурса.